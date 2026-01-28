28/01/2026 11:12

【ＡＩ】國資委：將更大力度推進「AI+」行動，聚焦具身智能等領域

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明28日北京專電》國資委副主任龐驍剛在國新辦發布上表示，國資央企將更大力度推進「AI+」專項行動，切實當好中國智算基礎設施的重要供給者、人工智能賦能千行百業的重要破題者、產業體系化布局的重要組織者。



一是強化投資牽引。龐驍剛表示，謀劃好中央企業人工智能「十五五」戰略規劃，加快信息通信網絡、全國一體化算力網、國產智算集群等建設和集約高效利用，以有效投資推動產業高質量發展。



二是深化場景培育。聚焦具身智能、能源電力等重點領域，探索組建「AI+」產業共同體，加大場景對外開放力度，打造更多綜合性重大場景、行業領域集成式場景、高價值小切口場景。



三是優化數據供給。在安全合規前提下，加快推進交通物流、智慧能源、綠色低碳、金融服務等重點領域數據資源開放開發，為模型優化迭代、智算設施建設使用、行業場景規模應用提供有力支撐。