27,826.91
+699.96
(+2.58%)
27,685
-132
(-0.47%)
低水142
9,512.24
+267.36
(+2.89%)
5,900.16
+145.44
(+2.53%)
3,615.23億
4,151.24
+11.34
(+0.274%)
4,717.99
+12.30
(+0.261%)
14,342.89
+12.98
(+0.091%)
2,667.74
+12.20
(+0.46%)
89,812.2100
+562.2200
(0.630%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1210
恒生指數
27,826.91
+699.96
(+2.58%)
期指(夜)
低水142
27,685
-132
(-0.47%)
國企指數
9,512.24
+267.36
(+2.89%)
科技指數
5,900.16
+145.44
(+2.53%)
大市成交
3,615.23億
股票
3,348.45億
(92.621%)
窩輪
94.60億
(2.617%)
牛熊證
172.18億
(4.763%)
即時更新：28/01/2026 17:59
可賣空股票總成交
3,192.33億
主板賣空
598.67億
(18.753%)
更新：28/01/2026 16:59
上証指數
成交：13,655.26億
4,151.24
+11.34
(+0.274%)
滬深300
4,717.99
+12.30
(+0.261%)
深証成指
14,342.89
+12.98
(+0.091%)
MSCI中國A50
2,667.74
+12.20
(+0.46%)
比特幣
資料由Binance提供
89,812.2100
+562.2200
(0.630%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1210
新聞及評論 主頁
新聞 評論
澳元兌港元
美國-製造業採購經理人指數
英國-製造業採購經理人指數
德國-製造業採購經理人指數
