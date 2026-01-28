28/01/2026 08:39

印度歐盟達貿協，莫迪：所有交易之母

印度與歐盟經歷長達近20年的磋商，敲定貿易協議，印度總理莫迪更形容歐印貿易協議為「所有交易之母」。貿協仍有待歐盟成員國及歐洲議會批准，印度官員指正式簽署程序將在耗時最高半年的法律審查後舉行，預期協議可最快於一年內開始實施。



莫迪周二（27日）表示，雙方已在周一（26日）達成協議，稱聯手為雙邊關係刻劃歷史性篇章，並讚揚歐印貿協為史上最大的自由貿易協定。據歐盟文件顯示，協議將令歐洲車輛進口印度的關稅由110%在5年內降至10%，配額為25萬部。歐盟面臨的印度機器、化學品及藥品等商品進口高關稅，亦將在5至10年內多數消除，每年節省的關稅達40億歐元（約370億港元），歐盟商品出口至印度的數量預計至2032年時翻倍。



歐盟表示，今次為印度對貿易夥伴作出史上最具野心的貿易開放。歐洲理事會主席科斯塔(Antonio Costa)表示，在全球秩序基本上重塑之際，歐印貿協向全球發出明確信息。《香港經濟日報》