28/01/2026 15:58

泰康資產香港推出港元及美元貨幣市場ETF，將於明日掛牌

《經濟通通訊社28日專訊》泰康資產管理（香港）宣布，推出兩隻貨幣市場交易所買賣基金(ETF)，並將於明日（29日）在聯交所掛牌及開始買賣。



是次推出的ETF分別為泰康香港港元貨幣市場ETF(03457)及泰康香港美元貨幣市場ETF（股份代號：3176（港元櫃台）/9176（美元櫃台））。兩者均採用主動管理投資策略，主要投資於以港元/美元計價及結算的短期存款及優質貨幣市場工具，包括由政府、準政府、國際組織、金融機構及企業發行的投資級別貨幣市場工具，旨在達致與香港現行貨幣市場利率相符的港元/美元回報，為投資者提供透明且靈活的資金管理方案。



為迎合不同投資者的操作習慣與配置需求，此系列ETF均設上市及非上市類別單位。投資者可選擇在二級市場交易時間時段即時買賣上市類別單位，捕捉短期市場機會並快速管理資金；亦可透過分銷商申購及贖回非上市類別單位，以進行適當的資金配置。



泰康資產（香港）相關負責人表示，泰康資產（香港）首批貨幣市場ETF的推出，標誌著公司業務發展的重要里程碑。



展望未來，公司將以泰康港元及美元貨幣市場ETF的成功發行為新起點，積極探索ETF業務的發展潛力，為投資者提供更多元且具競爭力的資產配置方案。(bi)



