28/01/2026 18:05

中聯重科(01157)據報擬發行不逾60億元人民幣可轉債

《經濟通通訊社28日專訊》據《彭博》引述交易文件指，中聯重科(01157)(深:000157)尋求通過發行以人民幣計價、美元結算的2031年到期可轉換債券，籌集至多60億元人民幣。華泰、滙豐和摩根士丹利為聯席全球協調人。



文件指，可轉換債券發行規模為50億元人民幣，並可選擇當日增發10億元人民幣，年利率為0至0.75%，每半年支付一次，初始轉股價格為10.02港元，較周三收盤價8.45港元，轉換溢價18.58%。回售選擇權到期日為2029年2月5日或前後，到期日為2031年2月5日或前後。



文件指，發債資金將用於全球發展，包括在境外建設製造基地、倉儲物流系統、研發中心、營銷系統、售後服務系統和其他項目，並用於機器人和新能源等先進技術的研發和應用。(bi)