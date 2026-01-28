28/01/2026 16:21

金管局：去年外匯基金投資收入3310億元，創新高

《經濟通通訊社28日專訊》金管局公布，外匯基金2025年錄得投資收入3310億元，創歷年新高。當中，債券投資收益1422億元；香港股票投資收益339億元；其他股票投資收益741億元；非港元資產外匯估值上調384億元；及其他投資收益424億元。



2025年外匯基金支付予財政儲備存款與香港特別行政區政府基金及法定組織存款的息率為4.4%，2025年相關費用分別為165億元及147億元。



外匯基金資產負債表摘要顯示，外匯基金總資產增加704億元，由年底的40810億元，增加至2025年底的41514億元。於2025年12月底，外匯基金累計盈餘為9361億元。



2025年外匯基金的投資回報率為8%，其中「投資組合」回報率為12.4%，而「支持組合」為5.2%。「長期增長組合」自2009年開展投資至2025年9月底的年率化內部回報率為11.2%。(bn)