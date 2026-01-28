28/01/2026 16:56

金管局：外滙基金去年投資收入創新高，美元走弱為非港元資產帶來外匯估值上調

《經濟通通訊社28日專訊》金管局總裁余偉文表示，環球金融市場在2025年上半年受貿易摩擦和地緣政治局勢等影響出現明顯波動，特別是美國政府於4月初宣布一系列激進關稅措施後，全球股市和債市皆曾急劇下挫。踏入下半年，隨著貿易摩擦的影響較預期小，加上人工智能技術快速發展帶動資本投入等因素，投資環境顯著改善。主要央行於年內調低政策利率，亦有助提升市場氣氛。



他提及，全年而言，環球金融市場表現強韌。主要股票市場普遍上升，並於年內創紀錄新高，其中美國標普500指數全年上升16%；香港股市受惠於資金流入，恒生指數全年上升28%。美國國債在美聯儲減息的環境下，全年亦有不俗的表現。匯市方面，美元兌其他主要貨幣貶值約9%。



他指出，在此背景下，外匯基金於2025年錄得歷年最高的投資收入，其股票、債券以及「長期增長組合」均實現正回報。美元走弱同樣為外匯基金的非港元資產帶來外匯估值上調。(bn)