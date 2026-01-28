28/01/2026 16:59

金管局：續堅守「保本先行、長期增值」原則管理外匯基金，會作適當防禦性部署

《經濟通通訊社28日專訊》對於去年外匯基金表現，金管局總裁余偉文表示，外匯基金各主要組成部分同時錄得正回報的情況非常特殊，在過去15年來只曾於2017年和2020年出現。而外匯基金的投資亦涉及成本和支出，例如支付予財政儲備存款、政府基金和法定組織存款的費用，以及外匯基金票據及債券利息和其他支出等。



他指出，2025年全球市場出現多項利好因素疊加的特殊情況未必能長期持續。展望2026年，環球經濟狀況、主要央行的貨幣政策、人工智能的發展和地緣政治衝突等因素都可能影響金融市場的表現。如情況轉差，金融市場或會出現大幅波動。



他提及，面對複雜多變的投資環境，金管局會繼續堅守「保本先行、長期增值」的原則，謹慎而靈活地管理外匯基金。局方會作出適當的防禦性部署，並維持高流動性，亦會持續多元化投資，致力提高外匯基金的長期投資回報，確保外匯基金能繼續有效維持香港的貨幣及金融穩定。(bn)