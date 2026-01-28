28/01/2026 18:20

金管局：外匯基金有配置黃金，惟數量不多

《經濟通通訊社28日專訊》被問及外匯基金會否增持黃金，金管局總裁余偉文表示，外匯基金務求多元化投資，並著重長期回報，在金屬以及商品方面均有配置，並指有配置黃金，但「配置數量唔係好多」，早年外匯基金中美元資產佔比高達85至86%，而在2024年底時美元資產佔比為79%，其餘21%則為非美元資產。



對於會否增發外匯基金票據，外匯基金投資辦公室行政總裁李達志表示，外匯基金票據增發與否屬於貨幣管理方面的事情，需要視乎本港拆息以及外匯基金孳息率等相關情況，強調增發外匯基金票據不是投資行為。



李達志表示，金管局2009年開始透過「長期增長組合」投資另類資產，該組合在2025年首三季表現平穩，而自成立至2025年9月底的年率化內部回報率為11.2%，主要資產類別的最新市值如下，於2025年9月底（未審計），資產類別市值總額為5796億元，當中私募股權市值4204億元，實物資產市值1592億元。(bn)