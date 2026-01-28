28/01/2026 19:03

《再戰明天》歐元區公布消費者信心指數，美國公布進出口等數據

《經濟通通訊社28日專訊》歐元區公布消費者信心指數，及美國公布進出口等數據，料為周四（29日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，歐盟外交事務委員會舉行。東盟外長舉行非正式會議，就區域和國際問題交換意見，並制定東盟今年的議程。本港時間周四晚8:00pm，歐洲央行銀行業監管官員唐納利參加一場爐邊談話活動。



*澳洲公布第四季進出口物價，日本公布消費者信心指數*



數據方面，周四8:30am（本港時間．下同），澳洲公布第四季出口物價；第四季進口物價。1:00pm，日本公布1月消費者信心指數，料由37.2降至37.1。5:00pm，歐元區公布12月貨幣供應M3，年率升幅料維持於3%。6:00pm，歐元區公布1月消費者信心指數。9:30pm，美國公布11月出口；11月進口；11月貿易收支料由負294億美元惡化至負441億美元；連續申請失業救濟金人數料由184.9萬升至185.5萬；首次申請失業救濟金人數料由20萬升至20.5萬。11:00pm，美國公布11月工廠訂單，料由下滑1.3%改善至升1.6%；11月批發庫存月率升幅料維持於0.2%；11月批發貿易。



在本港，明日公布業績的公司有:天成控股(02110)等。(wa)