28/01/2026 12:38

▷ 迷策略推出藏卡保管服務，對象為收藏家及卡商

▷ 服務使用Solana區塊鏈RWA系統記錄藏卡擁有權

▷ 初期採邀請制，合作卡商包括PokeColor等 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社28日專訊》迷策略(02440)宣布，推出高級藏卡保管服務-「Grade10保管庫」，稱專為收藏家及卡商設計。公司稱，服務結合博物館級的全方位安全保障、權威真偽認證及獨立機構審核，並融合區塊鏈數字認證技術，為高價值藏卡提供前所未有的驗證保障與資產管理方案。迷策略稱，繼2025年底成功收購知名藏卡品牌Grade10後，隨即設立「Grade10 管庫」，並與國際頂尖藝術品運輸與保管機構Crown Fine Art合作。所有經Grade10核實的藏卡，均存放在Crown Fine Art保管中心，以解決現時藏卡市場面臨的三大核心痛點，分別為實體資產安全、真偽驗證不便與缺乏數字管理。公司亦提到，服務優勢包括24/7保管恆溫控濕；權威真偽認證輔以數字化存檔；於Solana區塊鏈上的實體資產代幣化(RWA)系統，為每張藏卡鑄造獨一無二的「數碼孿生」(Digital Twin)，永久記錄其來源、交易歷史與當前擁有權。不過，公司亦稱，為確保服務品質與行業影響力，「Grade10保管庫」在推出初期採用「邀請制」，僅限獲選的合作夥伴及收藏家使用，目前已確認參與的卡商包括內地最大藏卡交易平台PokeColor、香港龍頭卡商Card Express、HobbyX，以及Home-run等。首批受邀卡商可免費將其經PSA、CGC、SGC或BGS等權威評級機構認證的藏卡入庫，率先享用Grade10提供的機構級存儲及代幣化服務。(rh)