27,826.91
+699.96
(+2.58%)
27,818
+749
(+2.77%)
低水9
9,512.24
+267.36
(+2.89%)
5,900.16
+145.44
(+2.53%)
3,615.23億
4,151.24
+11.34
(+0.274%)
4,717.99
+12.30
(+0.261%)
14,342.89
+12.98
(+0.091%)
2,667.74
+12.20
(+0.46%)
89,119.1200
-130.8700
(-0.147%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1199
28/01/2026 16:24
28/01/2026 12:40
27/01/2026 18:06
27/01/2026 10:36
20/01/2026 09:51
外匯黃金
人氣
