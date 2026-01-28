28/01/2026 10:25

陳茂波：資金持續流入反映投資者對本港信心，將建設更活躍離岸人幣市場

《經濟通通訊社28日專訊》財政司司長陳茂波表示，資本持續流入反映國際投資者對本港的信心，認為本港在一國兩制下政策具可預測性與連貫性，作為自由港口並未實施報復性關稅，在當前重視穩定、透明與資本自由流動的環境中，成為資金避風港與可信賴的營商平台。



陳茂波提及，內地科技企業所創造的價值，以及國際投資者對中國市場的重新評估，亦為香港帶來機遇。為把握新機遇，港府將進一步提升股票市場競爭力，包括檢討上市制度、完善結構性產品框架，並推進市場微結構改革，目標盡快實現「T+1」結算周期。同時，正將中央結算系統發展為多資產類別平台，提升託管資產的流動性與運用效率。



陳茂波亦指，香港將鞏固資產管理、固定收益等傳統優勢，並拓展新領域。至於日前與上海黃金交易所簽訂的合作協議，將發展黃金清算、倉儲及實物交易配套，推動相關衍生產品與服務。另外，香港將建設更活躍的離岸人民幣市場，豐富人民幣產品，並在中央支持下擴展「互聯互通」機制的深度與廣度，助力人民幣穩步國際化。(jl)