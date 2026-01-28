27,533.34
+406.39
(+1.50%)
27,532
+463
(+1.71%)
低水1
9,383.62
+138.74
(+1.50%)
5,807.13
+52.41
(+0.91%)
1,438.45億
4,143.37
+3.47
(+0.084%)
4,704.37
-1.32
(-0.028%)
14,255.00
-74.91
(-0.523%)
2,652.01
-3.53
(-0.13%)
89,273.2300
+23.2400
(0.026%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1109
即時更新：28/01/2026 11:02
更新：27/01/2026 16:59
貴金屬
XAU 黃金現貨
5,234.1400
+62.9000
+1.216%
XAG 白銀現貨
114.4954
+1.7832
+1.582%
更新：28/01/2026 11:01
最佳銀行兌換
人民幣兌港元
電匯客戶買入
1.0954
電匯客戶賣出
1.1190
更新：28/01/2026 11:00:51
即將公佈經濟數據
意大利-消費者信心指數
即將公佈
28/01/2026 17:00
前值
96.60
市場預測
96.90
印度-工業生產(年率)
即將公佈
28/01/2026 18:30
前值
6.70%
市場預測
5.90%
