28/01/2026 11:31
《港元利率》港元拆息普遍向下，一個月拆息連跌四日報2.66厘
《經濟通通訊社28日專訊》港元拆息普遍向下，而與樓按相關的一個月拆息連跌四日報2.66321厘，跌8.25基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.83917厘，跌0.869基點。
隔夜息報1.82321厘，跌33.215基點；一周拆息跌10.625基點，報2.41071厘，兩周則跌7.244基點，報2.44702厘。長息方面，六個月拆息跌0.459基點，報2.91464厘，一年期則升0.155基點，報3.00494厘。
港元匯價今日在7.78025-7.7929之間上落，最新報7.8016。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|1.82321
|-33.215
|一周
|2.41071
|-10.625
|兩周
|2.44702
|-7.244
|一個月
|2.66321
|-8.25
|兩個月
|2.80446
|-1.387
|三個月
|2.83917
|-0.869
|六個月
|2.91464
|-0.459
|一年
|3.00494
|+0.155
資料來源：香港銀行公會