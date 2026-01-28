28/01/2026 10:06

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 安聯投資預期聯儲局本次會議維持利率不變

《環富通基金頻道28日專訊》美國聯邦公開市場委員會(FOMC)本月正召開會議，安聯投資公募市場首席投資總監Michael Krautzberger指，基於經濟與體制因素，預期FOMC本次會議維持利率不變。他指聯邦基金利率目標區間將維持在3.5%至3.75%，符合市場定價與共識預測。此決策預期將獲得廣泛支持，除了持異議的鴿派理事Stephen Miran外，獲所有具投票權成員支持。鑑於未更新《經濟預測摘要》及點陣圖，市場焦點將集中於聯儲局主席鮑威爾對近期行政部門干預聯儲局獨立性的反擊力度。美國政策環境利好經濟增長，惟財政隱憂揮之不去，加上聯儲局獨立性正逐步受到侵蝕，料將推高期限溢價，令較長年期美國國債收益率於2026年維持高位。在此宏觀及政策環境下，安聯投資繼續傾向減持較長年期美國國債，並傾向做空美元兌其他G10貨幣。*政府停擺令潛在通脹軌跡模糊，聯儲局對中期經濟前景更樂觀*繼去年12月鷹派減息及過去三場會議累計放寬75個基點後，聯儲局預期將採取觀望態度。近期宏觀數據顯示經濟持續強勁，包括第三季GDP增長優於預期，以及12月失業率下降。儘管去年末核心消費者物價指數(CPI)通脹趨緩，但聯儲局偏好的核心個人消費支出物價指數(PCE)通脹指標，去年12月仍維持年增率2.8%的高位。政府停擺造成的數據扭曲，仍令潛在通脹軌跡變得模糊。聯儲局在12月《經濟預測摘要》中對中期經濟前景更為樂觀。GDP增長中位數預測值大幅上調，失業率與通脹預測則小幅下調，反映聯儲局對實現由人工智能與生產力驅動的「金髮女孩情景」信心日增。然而，即便在這更樂觀的環境下，點陣圖傳遞的政策利率中位數路徑仍顯示2026與2027年各減息25個基點，且聯儲局官員觀點分歧甚大。儘管勞動市場仍存下行風險，但穩健的宏觀數據、聯儲局官員的基本樂觀情緒，以及持續高於目標的通脹率，共同支持聯儲局於1月暫緩減息。鑑於聯儲局認為現行政策立場「處於中性利率合理區間內」，且整體金融環境已有效支持經濟增長，主席鮑威爾料將避免釋放短期內進一步減息的訊號，但若聯儲局樂觀的宏觀情景成真，仍會保留進一步寬鬆的空間。*儲局官員或收緊陣線展現團結，幣策政治化陰霾料續籠罩市場*在司法部傳喚聯儲局後，政府與聯儲局的緊張關係升級為法律對峙，使主席鮑威爾去年6月就總部翻修計劃向參議院作證一事面臨刑事起訴風險。此舉對聯儲局獨立性與公信力構成額外威脅，聯儲局官員可能收緊陣線以展現團結，在經濟未顯著疲軟時更不傾向繼續減息。新任聯儲局主席提名的不確定性，及理事Lisa Cook即將被免職的變數，令局面更趨複雜。儘管聯儲局從原本有利的「保險性減息周期」轉向更為樂觀的「金髮女孩情景」，繼續為金融市場提供利好的基本面環境，但貨幣政策政治化的陰霾料將在未來數月持續籠罩市場。基於安聯投資的基本情景假設(經濟增長維持穩健，通脹較市場共識及聯儲局預測更具黏性)，預期本周期最後一次減息將在第二季實施，終端利率將略高於當前貨幣市場定價。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。