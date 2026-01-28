27,531.49
+404.54
(+1.49%)
27,541
+472
(+1.74%)
高水10
9,383.13
+138.25
(+1.50%)
5,808.39
+53.67
(+0.93%)
1,440.82億
4,141.96
+2.06
(+0.050%)
4,702.62
-3.07
(-0.065%)
14,250.53
-79.38
(-0.554%)
2,651.14
-4.40
(-0.17%)
89,285.1900
+35.2000
(0.039%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1109
恒生指數
27,531.49
+404.54
(+1.49%)
期指
高水10
27,541
+472
(+1.74%)
國企指數
9,383.13
+138.25
(+1.50%)
科技指數
5,808.39
+53.67
(+0.93%)
大市成交
1,440.82億
股票
1,272.15億
(88.293%)
窩輪
57.55億
(3.994%)
牛熊證
111.12億
(7.712%)
即時更新：28/01/2026 11:02
可賣空股票總成交
2,199.31億
主板賣空
292.30億
(13.291%)
更新：27/01/2026 16:59
上証指數
成交：7,750.39億
4,141.96
+2.06
(+0.050%)
滬深300
4,702.62
-3.07
(-0.065%)
深証成指
14,250.53
-79.38
(-0.554%)
MSCI中國A50
2,651.14
-4.40
(-0.17%)
比特幣
資料由Binance提供
89,285.1900
+35.2000
(0.039%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1109
