28/01/2026 09:27

貨幣兌換 中間價 漲跌(BP) 1美元/人民幣 6.9755 -103.00 1歐元/人民幣 8.3436 +681.00 100日圓/人民幣 4.5430 +254.00 1港元/人民幣 0.8943 -16.50 1英鎊/人民幣 9.5905 +644.00 1澳元/人民幣 4.8454 +319.00 1紐元/人民幣 4.1723 +179.00 1新加坡/人民幣 5.5083 +236.00 1瑞郎/人民幣 9.0893 +1247.00 1加元/人民幣 5.1016 +234.00 1人民幣/林吉特 0.5656 -31.30 1人民幣/俄羅斯盧布 10.9793 +26.00 1人民幣/南非蘭特 2.2858 -147.00 1人民幣/韓元 206.6500 -117.00

《經濟通通訊社28日專訊》隔夜美元再遭「暴擊」大幅下挫至近四年新低，而且短期美元的下行動力仍存，人民幣外部壓力進一步緩解，不過監管層不希望人民幣表現強勢，繼續加碼過濾單邊預期。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.9755，較上個交易日升103點子，創2023年5月17以來逾兩年半新高，較市場預期偏弱逾520點子，上個交易日報6.9858。