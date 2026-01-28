28/01/2026 09:27
【聚焦人幣】美元大跌，人民幣中間價升103點子報6.9755，仍較市場預期偏弱
《經濟通通訊社28日專訊》隔夜美元再遭「暴擊」大幅下挫至近四年新低，而且短期美元的下行動力仍存，人民幣外部壓力進一步緩解，不過監管層不希望人民幣表現強勢，繼續加碼過濾單邊預期。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.9755，較上個交易日升103點子，創2023年5月17以來逾兩年半新高，較市場預期偏弱逾520點子，上個交易日報6.9858。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.9755
|-103.00
|1歐元/人民幣
|8.3436
|+681.00
|100日圓/人民幣
|4.5430
|+254.00
|1港元/人民幣
|0.8943
|-16.50
|1英鎊/人民幣
|9.5905
|+644.00
|1澳元/人民幣
|4.8454
|+319.00
|1紐元/人民幣
|4.1723
|+179.00
|1新加坡/人民幣
|5.5083
|+236.00
|1瑞郎/人民幣
|9.0893
|+1247.00
|1加元/人民幣
|5.1016
|+234.00
|1人民幣/林吉特
|0.5656
|-31.30
|1人民幣/俄羅斯盧布
|10.9793
|+26.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.2858
|-147.00
|1人民幣/韓元
|206.6500
|-117.00