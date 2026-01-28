28/01/2026 17:06

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 中國批准進口首批英偉達H200芯片，分配三家互聯網公司

▷ 部分房企不再被要求每月上報「三條紅線」指標

▷ 滬綜指收升0.27%，人民幣兌美元匯率創兩年半新高 More ▼ Less ▲

《神州經脈》金價再創新高，黃金板塊全日領漲下，滬綜指今日（28日）收升0.27%至4151.24點，兩連升，深成指微升0.09%，創業板指則跌0.57%。兩市全日成交額2.9萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日增加705億元或2.4%。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.9453，較上個交易日4時30分收盤價大漲123點子，創2023年5月11日以來逾兩年半新高，全日在6.9447至6.9501之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.9755，較上個交易日升103點子，創2023年5月17以來逾兩年半新高，較市場預期偏弱逾520點子。有外資行交易員稱，「美元下來太多了，中間價也給了信號，今日客盤結匯不少，不過即期升幅明顯偏小，有大行在」。*今日新聞精選*1. 據《路透》援引兩位熟悉內情人士報道，中國已批准進口首批英偉達的H200人工智能(AI)芯片，涉及數十萬顆。首批進口主要分配給了三家主要的中國互聯網公司，其他企業正在排隊等待後續審批。這是在英偉達CEO黃仁勳本周訪華期間發生的。黃仁勳今次中國之行來到第三站深圳，內媒指他今日現身深圳市南山區的英偉達半導體（深圳）有限公司，昨晚曾帶6位朋友到深圳福田的八合里領展中心城店吃牛肉火鍋。2. 國務院國資委副主任龐驍剛今日在國新辦記者會上介紹，2025年，中央企業完成戰略性新興產業投資2.5萬億元、佔總投資的41.8%。截至2025年底，中央企業資產總額突破95萬億元，2025年實現利潤總額2.5萬億元，完成固定資產投資5.1萬億元，上交稅費2.5萬億元，有效帶動產業鏈上下游企業融通發展。2026年中央企業的目標包括持續加大增收降本增效的力度，積極擴大有效投資。3. 據《財聯社》從內地多家房企相關人士處獲悉，目前其所在公司已不被監管部門要求每月上報「三條紅線」指標。不過，部分出險房企仍被要求向總部所在城市專班組定期匯報資產負債率等財務指標。「三條紅線」融資新規在2020年8月試點，2021年政策擴圍至數十家房企，監管部門要求這些房企每月上報「三條紅線」指標。嚴控無序借貸之下，導致多家房企（如恒大、碧桂園）陷入財務危機，甚至破產，地方政府土地財政受挫，購房者停貸潮出現。4. 萬科公告，再獲第一大股東深鐵提供至多23.6億元借款，專項用於償還公司公開市場債券本金與利息。另外，繼上周境內債展期方案闖關成功後，公司兩期中票「22萬科MTN004」和「22萬科MTN005」的類似議案亦順利過關。該兩期中票首付四成本金的展期議案在持有人會議上獲得全票通過，扣除固定兌付部分後，本金40%將於今天兌付，剩餘本金60%展期至12月。5. 廣東省十四屆人大五次會議今日上午舉行記者會，邀請廣州、深圳、珠海、惠州、東莞5市市政府主要負責人出席並答問。深圳市市長覃偉中在會上表示，展望2026年，深圳將積極推動深港全方位各領域深層次交流合作，其中，2026年將全面加強與香港北部都會區發展策略對接，加快推進基礎設施互聯互通，並將全面建成啟用新皇崗口岸，加快建設河套西跨河橋、新一號通道等項目，聯合香港積極推進港深西部鐵路、香港北環線支線規劃與建設。6. 據《第一財經》報道，深圳水貝一個以低門檻、高槓桿吸引投資者入局的黃金預定價交易平台杰我睿及其多個關聯平台出現兌付困難，自1月20日起無法正常提現，受影響投資者遍及廣東、福建、山西、安徽等11個省份。有投資者自行統計的數據顯示，截至1月26日下午3時，相關平台未兌付資金高達133.9億元。深圳市羅湖區工作專班今日發公告稱，近日工作掌握轄區企業杰我睿經營異常，羅湖區第一時間組建工作專班介入，督促企業履行主體責任。7. 據《界面新聞》報道，馬雲近日在線上參與馬雲鄉村公益基金會「臘八之約」活動時，對於有鄉村教師擔心「在AI時代，鄉村教育會不會被甩下」回應稱，AI對鄉村教育是一個挑戰，但更是一個回歸教育本身的機會，「AI時代，不要再猶豫用不用AI，而是怎麼教我們的孩子去用好AI」，又指AI時代的教育不是讓孩子背得更多、記得更多，而是讓他們想得更有趣、更有創意、更加獨特，「好奇心才是算力的源泉」。8. 國台辦發言人張晗今日在例行記者會上宣布，國共兩黨智庫論壇將於2月3日在北京舉辦。另據台媒報道，國民黨副主席蕭旭岑將於2月2日至4日偕同國政基金會副董事長李鴻源與40名專家學者，前往北京出席由雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」。論壇將聚焦三大主題：觀光旅遊交流、產業交流合作、環境永續發展，共同探討旅遊、航點、醫療安養、精密機械、AI人工智能、防災減災、新能源、環保節能減碳等重要面向。(sl)