▷ 2025年電信業務收入1.75萬億元，同比增0.7%

▷ 電信業務總量同比增9.1%，大數據收入增7.8%

▷ 農村寬帶用戶超2億戶，5G用戶佔比65.9% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社28日專訊》工業和信息化部今天發布的《2025年通信業統計公報》顯示，經初步核算，2025年電信業務收入累計完成1.75萬億元（人民幣．下同），比上年增長0.7%。電信業務總量同比增長9.1%。*大數據業務收入增長7.8%*其中，完成固定互聯網寬帶接入業務收入2896億元，同比增長5.9%；完成移動數據流量業務收入6097億元，比上年下降3.1%；完成雲計算、大數據、移動物聯網、數據中心等新興業務收入4508億元，比上年增長4.7%。雲計算、大數據、移動物聯網業務收入比上年分別增長2.9%、7.8%和4.9%。*信息基礎設施建設加速，農村寬帶用戶超2億戶*截至2025年底，全國電話用戶總數達到19.87億戶，全年淨增3091萬戶。其中，移動電話用戶總數18.27億戶，全年淨增3725萬戶，普及率為130部/百人，比上年末提高2.9部/百人。5G移動電話用戶達到12.04億戶，佔移動電話用戶的65.9%，比上年末提高9.2個百分點。固定電話用戶總數1.6億戶，全年淨減633.7萬戶。中國電信、中國移動和中國聯通三家基礎電信企業的固定寬帶用戶總數達6.91億戶。其中，1000Mbps及以上接入速率的用戶佔總用戶數的34.5%，固定互聯網寬帶接入服務持續在農村地區加快普及，截至2025年底，全國農村寬帶用戶總數達2.04億戶。(wn)