28/01/2026 15:31

【ＡＩ】海舟智能：因生產成本急增，部分產品價格上漲10%至30%

《經濟通通訊社28日專訊》蘇州科達(滬:603660)旗下海舟智能近日發布調價通知函稱，為確保產品質量與長期穩定供貨，公司決定對部分產品價格進行適當調整。其中，存儲系列產品、前端攝像機、錄播終端、服務器、大模型一體機等，涉及「KEDACOM」與「Seacraft」品牌教育行業全系列產品，價格上調幅度為10%至30%不等。本次價格調整計劃於2026年3月1日起正式實施。



對於價格調整的原因，海舟智能表示，近期受全球供應鏈持續波動、上游產業政策調整等多重因素疊加影響，硬盤、內存、芯片等核心元器件價格出現大幅攀升。例如，存儲顆粒、內存條、固態硬盤及企業級硬盤漲幅超300%，阻容等電子元器件漲幅超20%，導致公司相關產品的生產成本急劇增加。



公開信息顯示，海舟智能是國內領先的高校數字化與智能化轉型解決方案提供商，在音視頻採集、處理及AI分析領域深耕多年，形成了「雲、邊、端」協作一體化的產品與解決方案矩陣。(wn)