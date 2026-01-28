28/01/2026 14:17

【ＡＩ】中國據報批准首批數十萬顆英偉達H200芯片進口

《經濟通通訊社28日專訊》據《路透》援引兩位熟悉內情人士報道，中國已批准進口首批英偉達(Nvidia)的H200人工智能(AI)芯片，這標誌著中國的立場轉變。



消息人士稱，這次獲批准的進口涉及數十萬顆H200芯片，是在英偉達首席執行官黃仁勳本周訪華期間發生的。其中一位消息人士說，首批進口主要分配給了三家主要的中國互聯網公司，其他企業正在排隊等待後續審批。



消息人士拒絕透露獲得首批芯片的公司名稱。中國工信部和商務部以及英偉達尚未回覆置評請求。不過，早前有報道指，監管近期已原則上批准阿里巴巴(09988)、騰訊(00700)及字節跳動，進入採購準備的下一階段。據悉，這些公司已獲准就具體細節（如所需採購數量）進行商討。



報道稱，H200的獲批表明，中國政府正優先滿足中國大型互聯網企業的需求，這些企業正投入數十億美元建設開發AI服務所需的數據中心，並與包括OpenAI在內的美國競爭對手一較高下。(ry)