28/01/2026 14:17

【ＡＩ】黃仁勳現身深圳福田食牛肉火鍋，參加深圳公司新年活動

《經濟通通訊社28日專訊》英偉達CEO黃仁勳今次中國之行來到第三站深圳。據《證券時報》報道，黃仁勳今日現身深圳市南山區的英偉達半導體（深圳）有限公司樓下。報道指，黃仁勳上午參加完英偉達深圳公司的活動後，中午12時左右下樓，與現場人群互動並簽名後乘車離開。



另據《深圳特區報》報道，黃仁勳昨晚帶了6位朋友到深圳福田的八合里領展中心城店吃了一頓牛肉火鍋，花費800多元，買單時還對大家說，「深圳的牛肉，很新鮮，很好吃」。



據了解，黃仁勳此行陸續到訪了上海、北京、深圳這三大城市，分別參加了三地分公司舉辦的新年活動，並參與了面向核心供應商的答謝活動。《證券時報》還形容，黃仁勳本次中國行的主題是「逛吃」：在上海去了陸家嘴街道乳山路錦德菜市場買菜，在北京去了北京王府中環半山腰品嘗雲南菜，在深圳去了福田吃八合里牛肉火鍋。(sl)