27,826.91
+699.96
(+2.58%)
27,804
+735
(+2.72%)
低水23
9,512.24
+267.36
(+2.89%)
5,900.16
+145.44
(+2.53%)
3,615.23億
4,151.24
+11.34
(+0.274%)
4,717.99
+12.30
(+0.261%)
14,342.89
+12.98
(+0.091%)
2,667.74
+12.20
(+0.46%)
89,129.3400
-120.6500
(-0.135%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1199
恒生指數
27,826.91
+699.96
(+2.58%)
期指
低水23
27,804
+735
(+2.72%)
國企指數
9,512.24
+267.36
(+2.89%)
科技指數
5,900.16
+145.44
(+2.53%)
大市成交
3,615.23億
股票
3,348.45億
(92.621%)
窩輪
94.60億
(2.617%)
牛熊證
172.18億
(4.763%)
即時更新：28/01/2026 16:25
可賣空股票總成交
1,659.74億
主板賣空
303.81億
(18.304%)
半日數據，更新：28/01/2026 12:40
上証指數
成交：13,655.26億
4,151.24
+11.34
(+0.274%)
滬深300
4,717.99
+12.30
(+0.261%)
深証成指
14,342.89
+12.98
(+0.091%)
MSCI中國A50
2,667.74
+12.20
(+0.46%)
比特幣
資料由Binance提供
89,129.3400
-120.6500
(-0.135%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1199
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

「何時跟女友分手，才不算浪費她的青春？」被逼婚的男人計劃逃離...
Sex & Love 我單身但我快樂

「何時跟女友分手，才不算浪費她的青春？」被逼婚的男人計劃逃離...
食物中毒|醫生揭1種食物清蒸比油炸更危險
醫學通識 健康解「迷」

食物中毒|醫生揭1種食物清蒸比油炸更危險
百年老店源興香料|第4代掌舖人傳承創新，推出香料包逆巿突圍
美食 尋‧情‧味

百年老店源興香料|第4代掌舖人傳承創新，推出香料包逆巿突圍
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
00981 中芯國際09988 阿里巴巴－Ｗ00001 長和01024 快手－Ｗ01810 小米集團－Ｗ00005 滙豐控股
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
貴金屬
XAU 黃金現貨
5,292.4800
+121.2400
+2.345%
XAG 白銀現貨
114.3474
+1.6352
+1.451%
更新：28/01/2026 16:25
即將公佈經濟數據
意大利-消費者信心指數
即將公佈
28/01/2026 17:00
前值
96.60
市場預測
96.90
印度-工業生產(年率)
即將公佈
28/01/2026 18:30
前值
6.70%
市場預測
5.90%
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
89,129.34
-120.65
-0.135%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
2,997.0800
-29.6900
-0.981%
ThetaNetwork-西塔鏈-THETA THETA 西塔鏈
0.2650
-0.0090
-3.285%
更新：28/01/2026 16:25
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處