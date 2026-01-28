28/01/2026 14:20

【聚焦人幣】摩通私銀料人民幣難大幅升值，近期走強受季節性因素驅動

《經濟通通訊社28日專訊》隔夜美元走弱至近四年新低，人民幣中間價今日大升103點，但仍較預期偏弱逾520點，反映監管層順勢調升中間價，同時繼續著力穩定市場預期。人民幣即期早盤曾漲逾百點，高見6.9449創逾32個月新高，離岸人民幣亦升破6.93。



摩根大通私人銀行亞洲宏觀策略主管唐雨旋認為，人民幣出現大幅升值的門檻較高，近期走強主要受季節性因素驅動。雖然短期的動能已推動美元兌離岸人民幣匯率跌破7關口，且短期內或將持續，但從中期來看，預計該貨幣對將保持穩定區間波動格局。



唐雨旋又指，人民幣是一種受央行低波動外匯管理框架管控的貨幣，若現有的政策立場不變，兌美元匯率走勢將受美元波動主導。該行預計，美元將在今年上半年處於震盪觸底的過程，下半年則有望反彈走強，這意味著人民幣兌美元難以大幅升值。(sl)