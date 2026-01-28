27,826.91
+699.96
(+2.58%)
27,753
-64
(-0.23%)
低水74
9,512.24
+267.36
(+2.89%)
5,900.16
+145.44
(+2.53%)
3,615.23億
4,151.24
+11.34
(+0.274%)
4,717.99
+12.30
(+0.261%)
14,342.89
+12.98
(+0.091%)
2,667.74
+12.20
(+0.46%)
89,484.6500
+234.6600
(0.263%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1210
恒生指數
27,826.91
+699.96
(+2.58%)
期指(夜)
低水74
27,753
-64
(-0.23%)
國企指數
9,512.24
+267.36
(+2.89%)
科技指數
5,900.16
+145.44
(+2.53%)
大市成交
3,615.23億
股票
3,348.45億
(92.621%)
窩輪
94.60億
(2.617%)
牛熊證
172.18億
(4.763%)
即時更新：28/01/2026 17:59
可賣空股票總成交
3,192.33億
主板賣空
598.67億
(18.753%)
更新：28/01/2026 16:59
上証指數
成交：13,655.26億
4,151.24
+11.34
(+0.274%)
滬深300
4,717.99
+12.30
(+0.261%)
深証成指
14,342.89
+12.98
(+0.091%)
MSCI中國A50
2,667.74
+12.20
(+0.46%)
比特幣
資料由Binance提供
89,484.6500
+234.6600
(0.263%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1210
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

為何冬天總是特別餓？營養師教你4個不用忍口的飲食建議！
Fitness & Wellness 識食Hea住瘦

為何冬天總是特別餓？營養師教你4個不用忍口的飲食建議！
同尋生活中的小確幸
心理情緒 學趣談Teen

同尋生活中的小確幸
易經看世界

【易經看世界】從離卦看大埔沖天大火災：天災還是人禍？悲劇如何善後？

外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
00981 中芯國際02628 中國人壽09988 阿里巴巴－Ｗ00001 長和01810 小米集團－Ｗ01024 快手－Ｗ
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
美元匯率-最大跌幅
EUR 歐元/美元
1.1979
-0.0043
-0.356%
GBP 英鎊/美元
1.3786
-0.0040
-0.288%
KRW 美元/南韓圜
1,428.6700
-3.8400
-0.268%
更新：28/01/2026 18:35
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
89,484.65
+234.66
+0.263%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,027.0500
+0.2800
+0.009%
ThetaNetwork-西塔鏈-THETA THETA 西塔鏈
0.2650
-0.0090
-3.285%
更新：28/01/2026 18:35
HIBOR 同業拆息
隔夜
1.82%
1個月
2.66%
3個月
2.84%
更新：28/01/2026 11:15
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處