摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 上期所2026年1月30日調整期貨合約規則

▷ 黃金、白銀、鎳等品種漲跌停板及保證金上調

▷ 各品種保證金比例依持倉類型分級調升

《經濟通通訊社28日專訊》上期所繼續加碼風控，今日發布通知稱，經研究決定，自2026年1月30日（星期五）收盤結算時起，上調部分黃金期貨、白銀期貨、鎳期貨等合約漲跌停板幅度和交易保證金比例。其中，黃金期貨AU2606、AU2608、AU2610、AU2612、AU2702合約漲跌停板幅度從15%上調為16%，套保持倉交易保證金比例從16%上調為17%，一般持倉交易保證金比例從17%上調為18%；白銀期貨AG2605、AG2606、AG2607、AG2608、AG2609、AG2610、AG2611、AG2612、AG2701合約漲跌停板幅度亦從15%調整為16%，套保持倉交易保證金比例從16%上調為17%，一般持倉交易保證金比例從17%上調為18%；鎳期貨已上市合約的漲跌停板幅度從10%上調為11%，套保持倉交易保證金比例從11%上調為12%，一般持倉交易保證金比例從12%上調為13%；氧化鋁、鉛、鋅期貨已上市合約的漲跌停板幅度從8%上調為9%，套保持倉交易保證金比例從9%上調為10%，一般持倉交易保證金比例從10%上調為11%；不銹鋼、鑄造鋁合金、螺紋鋼、熱軋捲板期貨已上市合約的漲跌停板幅度分別由6%、5%、5%、5%統一上調為7%，套保持倉交易保證金比例分別由7%、6%、6%、6%統一上調為8%，一般持倉交易保證金比例分別由8%、7%、7%、7%統一上調為9%。(sl)