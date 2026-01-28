28/01/2026 09:37

【聚焦人幣】人幣中間價漲逾百點，即期開市升76點子報6.9500

《經濟通通訊社28日專訊》隔夜美元大幅下挫至近四年新低，而且短期美元的下行動力仍存，監管層一邊放鬆中間價，一邊加碼過濾單邊預期，避免單邊預期被激化。人民幣兌一美元中間價今報6.9755，較上個交易日升103點子，創2023年5月17以來逾兩年半新高，較市場預期偏弱逾520點子。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開76點子，報6.9500，上個交易日即期匯率收盤報6.9576。



市場人士稱，近期美元持續下行，人民幣即期存補漲要求，就看監管鬆不鬆手。



由於共和黨人與民主黨就國土安全部撥款存在分歧，美國政府存再度關門的風險，另外特朗普頻頻對盟友打出關稅牌，市場不確定性進一步上升，這些都加劇了美元的下行壓力。投資者正關注美聯儲本周的兩日會議，以尋找貨幣政策路徑的線索。



華泰證券最新觀點指出，人民幣升值有望推高海外資金對於中國權益資產的關注度和風險偏好，外資淨流入中國資產的規模與美元兌人民幣匯率顯著正相關。(sl)







