28/01/2026 16:40

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 人民幣即期收報6.9453，升123點子創2023年5月新高

▷ 中間價報6.9755，升103點子創同期新高

▷ 離岸人民幣跌71點子報6.9402 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社28日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.9453，較上個交易日4時30分收盤價大漲123點子，創2023年5月11日以來逾兩年半新高，全日在6.9447至6.9501之間波動。離岸人民幣兌美元(CNH)現跌71點子，報6.9402。今日人民幣兌一美元中間價報6.9755，較上個交易日升103點子，創2023年5月17以來逾兩年半新高，較市場預期偏弱逾520點子。*交易員：大行出手緩和人民幣升勢，春節前或到6.90*一外資行交易員稱，「美元下來太多了，中間價也給了信號，客盤結匯不少，不過即期升幅明顯偏小，有大行在」。另一中資行交易員認為，美元進入新一輪調整周期，估計人民幣會補漲，春節前可能看到6.90。美聯儲議息決議估計不會有甚麼超出預期的東西，下一任主席人選公布的話，市場可能會重新定價。由於共和黨人與民主黨就國土安全部撥款存在分歧，美國政府存在再次關門風險，另外特朗普頻頻對盟友打出關稅牌，市場不確定性進一步上升，這些都加劇了美元的下行壓力。支付公司Corpay駐多倫多的首席市場策略師Karl Schamotta表示，「沒有人願意去接住美元這把正在下墜的電鋸。在『關稅人』毫無悔意、且美國政府可能再次關門的背景下，經濟政策不確定性再度飆升，導致席捲市場近一年的『拋售美國』交易進一步加劇」。投資者正關注美聯儲本周的兩日會議，以尋找貨幣政策路徑的線索。(sl)