28/01/2026 10:11

【ＡＩ】馬雲：AI時代要教孩子用好AI，不比拼記憶拼好奇心、創造力

《經濟通通訊社28日專訊》據《界面新聞》報道，馬雲近日在線上參與馬雲鄉村公益基金會「臘八之約」活動時，對於有鄉村教師擔心「在AI時代，鄉村教育會不會被甩下」回應稱，AI對鄉村教育是一個挑戰，但更是一個回歸教育本身的機會，「AI時代，不要再猶豫用不用AI，而是怎麼教我們的孩子去用好AI」。



馬雲認為，「有了AI，我們的教育，不再是讓孩子去和AI比拼計算和記憶，而是讓孩子保持好奇，好奇心才是算力的源泉。因為AI時代的鴻溝其實不是技術的鴻溝，而是好奇心、想象力、創造力、判斷力和協同能力的鴻溝」。



在馬雲看來，AI時代，未來的教育不是讓孩子背得更多、記得更多，而是讓他們想得更有趣、更有創意、更加獨特；不是讓一千個學生給出同樣一個正確的答案，而是讓一千個學生學會提出一萬個不同的好問題。(sl)