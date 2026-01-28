28/01/2026 10:22

《中國要聞》移民局：去年查驗出入境人次6.97億創新高，同比升14.2%

《經濟通通訊社28日專訊》國家移民管理局今日舉行例行新聞發布會，新聞發言人通報，2025年全國移民管理機構共查驗出入境人員6.97億人次，同比升14.2%，創歷史新高。



其中，內地（大陸）居民3.35億人次、港澳台居民2.79億人次，同比分別上升15.1%、10.1%；外國人8203.5萬人次、同比上升26.4%，免簽入境外國人3008萬人次、佔入境外國人73.1%、同比上升49.5%。



2025年，全國共簽發普通護照2089.7萬本、內地（大陸）居民往來港澳台證件簽註9853.8萬張（件）次，簽發港澳台居民來往內地（大陸）通行證225.4萬張；簽發外國人簽證證件202萬證次。(sl)