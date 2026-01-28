28/01/2026 11:07

【聚焦人幣】國開行香港分行在澳門發行55億人幣公募債，3年期利率1.75%、5年期1.85%

《經濟通通訊社28日專訊》澳門金融管理局(AMCM)網站今早發文稱，國家開發銀行香港分行昨日首次成功在澳門特別行政區發行55億元人民幣公募債券，是於澳門發行的首隻政策性銀行公募債券，也是國開行香港分行首次在澳門發行共建「一帶一路」及葡語國家和地區的專項債券，標誌著繼國債、廣東省地方政府債券及深圳市地方政府債券在澳門發行後，澳門債券市場發行主體的又一重要里程碑。



此次債券面向專業投資者發行，總規模為55億元（人民幣．下同）。其中，3年期的專項債券發行金額為35億元，發行利率定價為1.75%；5年期的專項債券發行金額為20億元，發行利率定價為1.85%。本次債券發行豐富了澳門離岸人民幣市場的債券品種，助推人民幣國際化，並助力澳門更好地融入和服務國家發展大局。(sl)