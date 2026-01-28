28/01/2026 09:05

《投資智慧－鄧聲興》聯儲局主席黑馬浮現，里德市場經驗紓緩政策變局憂慮

《投資智慧》全球金融市場的目光正聚焦於美國聯儲局主席的繼任人選。隨著現任主席鮑威爾的任期將於今年5月結束，一場關乎未來全球貨幣政策走向的權力交替正在上演。在諸多候選人當中，貝萊德全球固定收益投資總監里克．里德近期異軍突起，在預測市場的勝率從個位數急速飆升至接近50%，成為最受矚目的「黑馬」。其深厚的市場背景與務實的政策觀點，正被視為在當前複雜經濟環境下，可能為市場帶來更高確定性與信心的選擇。



里德之所以能獲得市場與華府的雙重關注，其市場實戰經驗是關鍵所在。作為全球最大資產管理公司貝萊德的固定收益負責人，他直接管理著規模約2.4萬億美元的債券資產，每日在市場最前線搏擊。這份經歷使他對貨幣政策的傳導機制、債券市場的細微波動有深刻體感。相信深諳市場運作邏輯的掌門人，能更好地把握政策調整的節奏與力度，避免因溝通不暢或決策脫離現實而引發不必要的金融動盪。



更為重要的是，里德的政策主張在一定程度上契合了當前的經濟政治需求。他公開表示，隨著經濟演化，聯儲局應將利率下調至約3厘的「中性水平」，並對略高於目標的通脹表現出更大的包容度。他特別關注高利率對住房市場的抑制，認為這降低了房屋周轉率並限制了勞動力流動，此觀點與白宮對住房可負擔性的重視不謀而合。這些立場，使他既能滿足當局對更寬鬆貨幣環境的期望，又因其來自華爾街而非華盛頓圈內人，而被視為能夠在一定程度上維護央行獨立性的「折衷人選」。



無論最終人選是誰，市場對2026年貨幣政策走向已有基本共識：降息周期將會延續，分歧僅在於步伐的快慢。若里德執掌聯儲局，其基於市場經驗的務實作風，可能導向一種更為平穩、漸進的寬鬆路徑。對於投資者而言，這一前景意味著全球流動性環境維持相對寬鬆，利好對利率敏感的各類資產。港股市場中的高增長科技股、對融資成本敏感的內房股，以及與美元利率呈反向關係的黃金，均有望在此環境中獲得持續的關注動力。然而，投資者亦需警惕政治博弈給提名與確認過程帶來的不確定性，這短期內仍是市場波動的潛在來源。總而言之，一位擁有深厚市場經驗的候選人，或能為即將到來的政策過渡期提供寶貴的穩定劑。《香港股票分析師協會主席、意博資本亞洲有限公司執行合夥人 鄧聲興》



