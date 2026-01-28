28/01/2026 08:41

【特朗普當政】特朗普一句「不擔心」，美元應聲跌至四年新低

《經濟通通訊社28日專訊》美國總統特朗普周二（27日）一句「不擔心美元跌勢」，引發美元大幅下挫，加據連續四天的跌勢，並觸及2022年初以來最低水平。



特朗普被媒體問及他對美元的貶值看法時表示：「我覺得這很棒。我認為美元的價值，看看我們正在做的事情，美元的表現很棒。」



特朗普此番言論加劇美元跌勢，在他發表上述言論後，彭博美元指數一度下跌1.2%，觸及盤中新低。歐元兌美元則升幅擴大，兌美元一度大漲1.7%至1.2081，自2021年6月以來首次升至1.20上方。



*批中國和日本試圖壓低本幣*



此外，特朗普還批評亞洲兩大經濟體，聲稱中國和日本試圖壓低本幣。他說：「看看中國和日本，我以前跟他們拼命鬥爭，因為他們總是想讓貨幣貶值。」



「你們知道吧？日圓和人民幣，他們總是想貶值。他們貶值、貶值、貶值。我說，你們貶值不公平，因為他們貶值我們就很難競爭。但他們總是要爭。」(rc)