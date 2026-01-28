直播中 : 開市Good Morning - 迎戰超級議息周 美元弱勢 利好港股？
直播中 : 開市Good Morning - 迎戰超級議息周 美元弱勢 利好港股？
27,364.34
+237.39
(+0.88%)
27,353
+284
(+1.05%)
低水11
9,320.42
+75.54
(+0.82%)
5,804.33
+49.61
(+0.86%)
147.85億
4,154.85
+14.95
(+0.361%)
4,728.92
+23.23
(+0.494%)
14,379.04
+49.13
(+0.343%)
2,670.86
+15.32
(+0.58%)
89,341.8900
+91.9000
(0.103%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1100
恒生指數
27,364.34
+237.39
(+0.88%)
期指
低水11
27,353
+284
(+1.05%)
國企指數
9,320.42
+75.54
(+0.82%)
科技指數
5,804.33
+49.61
(+0.86%)
大市成交
147.85億
股票
147.85億
(100.000%)
窩輪
--
(0.000%)
牛熊證
--
(0.000%)
即時更新：28/01/2026 09:31
可賣空股票總成交
2,199.31億
主板賣空
292.30億
(13.291%)
更新：27/01/2026 16:59
上証指數
成交：270.37億
4,154.85
+14.95
(+0.361%)
滬深300
4,728.92
+23.23
(+0.494%)
深証成指
14,379.04
+49.13
(+0.343%)
MSCI中國A50
2,670.86
+15.32
(+0.58%)
比特幣
資料由Binance提供
89,341.8900
+91.9000
(0.103%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1100
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

從洗衣店員化身貴族夫人的女留學生
世事政情 英倫歲月

從洗衣店員化身貴族夫人的女留學生
保濕面霜評測|日本雜誌36款大比拼，15款A級推薦最平$28
醫學通識 健康解「迷」

保濕面霜評測|日本雜誌36款大比拼，15款A級推薦最平$28
Van Cleef & Arpels珠寶鐘錶展:在花開花落中...
Watch & Jewelry

Van Cleef & Arpels珠寶鐘錶展:在花開花落中...
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
00981 中芯國際00882 天津發展02888 渣打集團00001 長和00388 香港交易所09988 阿里巴巴－Ｗ
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
最新重要數據
美國-製造業採購經理人指數
公佈值
51.90
公佈日期
23/01/2026 22:45
英國-製造業採購經理人指數
公佈值
51.60
公佈日期
23/01/2026 17:30
德國-製造業採購經理人指數
公佈值
48.70
公佈日期
23/01/2026 16:30
貴金屬
XAU 黃金現貨
5,194.8000
+23.5600
+0.456%
XAG 白銀現貨
113.3452
+0.6330
+0.562%
更新：28/01/2026 09:30
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處