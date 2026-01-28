28/01/2026 09:22

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 美軍中央司令部宣布第九航空隊將在中東舉行空軍演習，日期地點未提供

《經濟通通訊社28日專訊》美國與伊朗關係持續緊張，美軍林肯號航母打擊群駛入中東水域後一日，美軍宣布將於中東舉行大規模空軍演習。負責中東地區美軍行動的美軍中央司令部周二（27日）發表聲明，指第九航空隊將會舉行一場為期數天的空軍戰備演習，展示在中央司令部責任區內快速部署、分散部署和持續作戰的能力，但聲明未有提到演習的具體日期和地點。伊朗總統佩澤希齊揚與沙特阿拉伯王儲穆罕默德通電話，批評美國對伊朗的威脅和行動，旨在破壞地區安全，除了造成動盪，不會帶來任何好處。佩澤希齊揚指責華盛頓破壞伊朗過去與歐洲的外交接觸，形容美國的對話方式是我講你做。他重申，德黑蘭在國際法框架內，充分保障伊朗及人民權利的前提下，歡迎有助實現和平和預防衝突的進程。*內塔尼亞胡：不容許哈馬斯解除武裝前推進重建加沙*與此同時，以色列總理內塔尼亞胡就美國總統特朗普提出的加沙停火計劃第二階段表態，強調以色列的政治與安全利益將會得到全面保障。內塔尼亞胡表示，以色列目前的重點是解除哈馬斯武裝及實現加沙非軍事化，不會容許在解除武裝前推進重建加沙，又否認會容許土耳其或卡塔爾部隊進入加沙。他強調，不會容許建立巴勒斯坦國，包括在加沙。內塔尼亞胡說，以色列同意有限度開放拉法口岸，只限人員通行，以色列將會檢查所有過境人士。談到伊朗局勢，內塔尼亞胡警告，若果伊朗決定攻擊以色列，將會是嚴重錯誤，以色列將會以前所未見的武力回應。(rc)