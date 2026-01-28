28/01/2026 13:24

【外圍經濟】日本央行會議紀要：部分委員對日圓貶值影響物價走勢的擔憂升溫

《經濟通通訊社28日專訊》日本央行周三公布12月18日至19日會議紀要，其中顯示部分委員認為，在決定是否要提高政策利率時，央行應考慮日圓貶值對通脹的影響。



儘管日本央行強調12月19日升息是基於經濟狀況符合展望，但會議紀要顯示委員對日圓疲軟的影響日益擔憂。會議召開時，美元兌日圓匯率約155左右，2025年全年平均匯率約149.70，匯率現報152.79，升0.3942%。



一名委員指出，考慮到至今為止的升息對經濟和通脹影響有限，距離中性利率水平可能仍有相當大的距離。他認為央行應考慮以幾個月為間隔調整貨幣寬鬆程度，同時觀察經濟活動和物價的反應。(rc)