28/01/2026 16:12

【外圍經濟】美元下跌標誌新一輪結構性貶值開始，或與股市及經濟表現脫勾

《經濟通通訊社28日專訊》Eurizon SLJ Capital行政總裁Stephen Jen表示，市場正開啟新一輪「結構性美元修正」，重要性可能超過地緣政治緊張局勢或金價上漲等因素。



Stephen Jen在研報中表示：「我認為市場對美元近期走勢並未給予足夠重視。」他認為有整整一代外匯分析師習慣於強勢美元和強勁的美國經濟組合，卻難以消化一種情況，即美元貶值，而美國經濟依然表現良好。



此外，他表示：「在聯儲局降息，而世界經濟狀況尚好的背景下，我認為我們正在滑向美元微笑曲線的底部。」他認為美元可能面臨長達數年的結構性調整，這個過程可能與股市表現和經濟成長脫勾，原因在於美元初始匯率過高。(rc)