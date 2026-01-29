29/01/2026 08:00

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 聯儲局維持利率3.5%-3.75%不變

▷ 標指盤中首破7000點後收跌0.01%

▷ 現貨黃金創5391美元歷史新高 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社29日專訊》美股周三(28日)走勢反覆，標指盤中首度突破7000點大關，惟隨後受獲利回吐及聯儲局議息結果影響，收市微跌。標指早段一度衝高至7002.28點，創下盤中新高，隨後升幅收窄並轉跌，收報6978.03點，微跌0.01%。道指收市微升12.19點，或0.02%，報49015.6點；納指升40.35點，或0.17%，報23857.45點。聯儲局如市場預期，在2026年首場議息會議宣布，維持聯邦基金利率目標區間在3.5%至3.75%不變，符合市場預期。局方在聲明中上調了對經濟增長的評估，形容美國經濟活動正以穩健步伐擴張，且失業率顯現企穩跡象。但會議出現兩張反對票主張減息，令市場對未來息口路徑充滿遐想。受惠於人工智能需求強勁，晶片及存儲股表現亮麗，希捷科技(US.STX)績後狂飆近兩成。受局方維持利率不變及對經濟前景樂觀的言論影響，美國國債孳息率在聲明公布後走高，這亦是拖累標普指數尾盤回落的主因之一。市場普遍預計，在主席鮑威爾任期結束前，高息環境或將維持一段時間，但兩位理事的反對票為未來的減息步伐增添變數。 ​希捷科技股價單日大升19.1%，成為市場表現最佳的成份股之一。光刻機巨企ASML(US.ASML)2025年第四季銷售淨額達97億歐元，創下季度新高，股價在早段衝高後遭遇獲利回吐，收市跌2.2%。其他晶片股普遍造好，英偉達(US.NVDA)升1.6%、美光科技(US.MU)升6.1%，台積電(US.TSM)亦錄得1.2%升幅。黃金市場延續強勁升勢，現貨黃金首度突破每盎司5300美元關口，盤中觸及5391美元歷史新高，日內報5383美元，單日上漲3.9%。紐約期金同步大漲，報5417美元，錄得5.7%漲幅。*美元兌日圓重上153關口*外匯市場交投趨於謹慎，美匯指數缺乏明確方向，維持在窄幅區間內爭持，日內報96.38，升0.6%。美元兌日圓重上153關口，報153.36，升約0.8%。歐元兌美元顯著回落，日內報1.1947，跌幅約0.7%。原油市場延續強勁漲勢，紐約期油及布蘭特期油雙雙觸及近四個月高位。紐約期油升至每桶63.46美元，單日上漲1.7%，創下自去年10月以來最高水平。布蘭特原油同步走強，報每桶67.57美元，上漲1.4%。(kk)