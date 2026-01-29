29/01/2026 09:14

銀價瘋漲惹不法之徒看中需求，香港海關檢獲610萬元走私白銀

《經濟通通訊社29日專訊》銀價瘋漲，香港目前多間金行購買銀條亦須預約，在銀價大升下惹來不法之徒看中需求，香港海關於1月27日在香園圍邊境管制站偵破一宗涉嫌利用出境私家車走私的案件，檢獲約219公斤懷疑走私白銀，估計市值約610萬元。



海關當時根據風險評估，在香園圍邊境管制站截查一輛出境私家車。經查驗後，海關人員發現該批懷疑走私白銀被收藏於車尾箱多個食品鋁罐之中，與其他普通食品混雜擺放。



經調查後，海關拘捕一名46歲的懷疑涉案男司機及一名40歲的懷疑涉案男乘客。他們被落案控以一項企圖輸出未列艙單貨物罪，今日在粉嶺裁判法院提堂。



海關表示，走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。(ul)