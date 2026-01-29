29/01/2026 08:28

【開市Ｇｏ】財長否認干預美元返漲，美聯儲不減息，黃金升破5400美元

2026年1月29日【要聞盤點】



1. 美股周三（28日）隨著美國聯儲局議息，一如預期維持聯邦基金利率不變，市場沒有太大的反應，主席鮑威爾的記者會亦不足1小時便結束。道指收市升12點，或0.02%，報49015點；標指收市跌不足1點，或0.01%，報6978點；納指升40點，或0.17%，報23857點。反而美國財長貝森特訪問內容，一度刺激美滙指數反彈0.6%，高見96.787，其後走勢回順，歐元曾跌1.2%，低見1.1896，日圓曾每美元曾跌1.2%，低見154.05，每百日圓兌港元回落至5.0658算。



2. 美聯儲局以10比2的投票結果維持利率不變，政策聲明表示失業率有穩步象，暗示對利率調整會更為審慎，主席鮑威爾預計未來一年經濟將明顯改善，關稅通脹消退。



3. 美國財政部長貝森特否認入市干預日圓匯率，並重申長期奉行強勢美元政策。日圓匯率應聲重挫美元大漲。



5. 黃金歷史性升破5400美元，加拿大退休基金龍頭將日圓、黃金和瑞郎視為潛在的美元替代品。



6. 貝森特表示，特朗普可能在大約一周內公布聯儲新主席人選。



7. 聯邦選舉委員會記錄顯示，被視為下一任美聯儲局主席熱門人選的貝萊德高層里德曾向特朗普主要政治對手和民主黨高層捐款。



8. 特朗普稱留給伊朗的時間所剩無幾，德黑蘭需盡快與美國達成核協議，否則將面臨遠比去年6月更猛烈的軍事打擊。伊朗表示，若被步步緊逼將作出前所未有的回應。



9. 白宮據悉召集銀行和加密貨幣業代表開會，試圖推動虛擬資產立法。



10. Meta(US.META)第一財季營收展望超預期，料為今年大規模AI支出提供支撐；在軟件業務強勁成長提振下，IBM(US.IBM)季度營收高於預估。



11. 微軟(US.MSFT)第二財季資本開支飆升至紀錄新高，雲端運算業務營收放緩，增幅勉強符合分析師預測，惟微軟盤後股價下跌。



12. 馬斯克暗示可能把SpaceX首次公開募股時間定在6月，以契合某個行星現象和他55歲生日。



13. 美國民主黨人借撥款談判施壓，要求限制特朗普的移民執法行動。在明尼蘇達當街射殺美國公民的聯邦特工被「行政休假」，明尼阿波利斯市長稱不會改變移民政策，特朗普指責其在玩火。



14. 亞馬遜(US.AMZN)宣布計畫裁減約1.6萬名公司層級員工，以達到降本增效。



15. SK海力士公布迄今最強勁季度業績，得益於AI記憶體晶片需求持續火熱。三星電子第四季晶片業務獲利躍增數倍，公司宣布一項25億美元的股票回購計劃。



16. 今日三新股登場招股：大族數控(03200)招股入場費9676元，包括新加坡GIC等基投入股；卓正醫療(02677)招股入場費3363元，四家基投認購；神州「豬王」牧原股份(02714)招股入場費3939元，平安人壽保險等16基投認購。





【焦點股】



金沙中國(01928)

- 第四季淨收益同比增長逾16%至20.5億美元，全年增長5.1%



物流股：中通客車(01788)、中國外運(00598)、中國航空(00357)

- 中國要求提升產供鏈保障力，擬到2030年建成100家左右綜合物流企業



汽車股：上汽集團(600104)、長城汽車(02333)、廣汽集團(02238) 智駕概念股：黑芝麻智能(02533)、希迪智駕(03881)、文遠知行(00800)

- 中央電視台報道，中國擬自2028年起要求新車配備自動緊急煞車系統



騰訊控股(00700)

- 共和黨參議員Lankford表示應禁止在美國設備上使用微信



新東方(9901)

- 上季經調整淨利潤增69%，上調全年營收預期



天齊鋰業(09696)

- 訴訟上訴請求遭智利最高法院駁回，預計不會對當期利潤產生重大影響



寧德時代(03750)

- 美國眾議院中國特設委員會主席質詢福特與寧德時代合作關係



壁仞科技(06082)

-超額配股權獲悉數行使發行4273萬股，多籌8.4億元



山東墨龍(568)

-料全年虧轉賺最多600萬元人民幣



協鑫科技(03800)

-建議發行可換股債券，本金不超過11.7億元



德萊建業(01546)

-逾62%股權易手潛在折讓51%提全購，今早復牌



OSL(00863)

-擬先舊後新折讓超17%配股籌資15.6億元，作戰略收購及拓展業務等





【油金報價】



紐約期油上漲0.30%，報每桶63.70美元



布倫特期油上漲1.65%，報每桶67.69美元



黃金現貨上漲3.19%，報每盎司5570.59美元



紐約期金上漲2.64%，報每盎司5589.21美元