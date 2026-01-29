29/01/2026 09:26
《異動股》金價一夜暴升紐金曾破5600美元，黃金ETF開升逾3%
免責聲明
▷ 紐約期金一度觸及5626.80美元歷史新高
▷ 恒生黃金ETF(03170)開市升15%至18.4元
▷ 紫金(02899)現價升1.9%，成交額1.1億元
美國聯儲局宣布按兵不動，主席鮑威爾會後指，整體通脹走勢仍符合回落至聯儲局通脹目標的路徑，隨著關稅影響逐步消退，對通脹最終回落至目標水平仍有信心，一旦通脹回落，聯儲局將考慮放寬政策立場。
金價升勢銳不可當，紐約期金昨晚升破5300美元後全無阻力，一晚之間連環突破5400、5500美元，更一度觸及5626.80美元歷史新高。現貨金同樣強勁，一度逼近5600美元高見5595.41美元。
黃金ETF全線上揚，今日新上市恒生黃金ETF(03170)開市即升15%，報18.4元；SPDR金(02840)升3.6%，報3935元；價值黃金(03081)升3.6%，報25.8元；FL二南方黃金(07299)升7.7%，報42元。
金礦股全線高開；紫金黃金國際(02259)升1.9%，報258元；山東黃金(01787)升4.5%，報53.5元；招金礦業(01818)升3%，報42元；赤峰黃金(06693)升6.2%，報49元；靈寶黃金(03330)升2.8%，報26.68元。
現時，恒生指數報27627，跌199點或跌0.7%，主板成交近65億元。國企指數報9452，跌60點或跌0.6%。恒生科技指數報5853，跌46點或跌0.8%。
|股份(編號)
|現價(元)
|變幅(%)
|紫金(02899)
|45.60元
|升1.88%
|紫金黃金國際(02259)
|258.00元
|升1.90%
|山東黃金(01787)
|53.50元
|升4.49%
|招金礦業(01818)
|42.00元
|升3.04%
|赤峰黃金(06693)
|49.00元
|升6.20%
|靈寶黃金(03330)
|26.68元
|升2.77%
|潼關黃金(00340)
|3.85元
|升2.12%
|SPDR金(02840)
|3935.00元
|升3.61%
|恒生黃金ETF(03170)
|18.40元
|升15.00%
|價值黃金(03081)
|25.80元
|升3.61%
|FL二南方黃金(07299)
|42.00元
|升7.69%