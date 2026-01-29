29/01/2026 16:03

【外圍經濟】世界黃金協會：去年黃金投資總需求急升逾八成

《經濟通通訊社29日專訊》世界黃金協會周四公布，2025年全球黃金需求增長約1%，達到5002噸，創歷史新高。



期內，交易所買賣基金(ETF)流入801噸黃金，是歷來第二多；金條及金幣需求則升16%至1374噸，創12年新高。不過，金飾需求跌18%，其中，中國購買量跌24%，創2009年以來最低水平。



去年環球央行增持黃金863噸，達到協會預測上限，按年則跌21%。



此外，去年黃金投資總需求急升84%至2175噸，創新高。



協會指，考慮到地緣緊張局勢持續，估計未來1年黃金相關ETF將保持強勁資金流入，金條及金幣需求亦會非常旺盛。(rc)