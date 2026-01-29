29/01/2026 09:54

【ＥＴＦ】恒生黃金ETF首掛，林慧虹：將為ETF增設代幣化類別

《經濟通通訊社29日專訊》恒生投資全新黃金ETF「恒生黃金ETF」(03170)今日於港交所掛牌上市。恒生銀行執行董事兼行政總裁林慧虹表示，恒生黃金ETF是市場首隻黃金產品，同時為唯一可讓投資者可直接從銀行贖回實物黃金的產品。意味著儲存、交易及所有贖回程序均在香港進行，為客戶帶來更大便利，對部分客戶而言亦帶來更大安心。



她指出，恒生不會止步於此，公司將為該ETF增設代幣化類別，有望成為本港首隻非貨幣市場的代幣化ETF。



林慧虹稱，是次創新將令黃金投資更易觸及，並更切合新一代投資者的需要。今天上市為恒生揭開新篇章，恒生投資者的黃金投資產品系列現包括實物黃金、紙黃金、外匯以及廣泛的其他產品和服務。



她又指，未來將繼續致力服務客戶、推動香港資本市場持續發展，並鞏固香港作為世界級國際金融中心的地位。(kl)