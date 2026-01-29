27,890.21
+63.30
(+0.23%)
27,896
+79
(+0.28%)
高水6
9,517.05
+4.81
(+0.05%)
5,811.22
-88.94
(-1.51%)
2,647.27億
4,157.90
+6.66
(+0.160%)
4,752.22
+34.23
(+0.726%)
14,300.74
-42.15
(-0.294%)
2,692.40
+24.66
(+0.92%)
88,315.8500
-984.1500
(-1.102%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1082
09988 阿里巴巴－Ｗ01810 小米集團－Ｗ00700 騰訊控股00005 滙豐控股00981 中芯國際
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
貴金屬
XAU 黃金現貨
5,569.3900
+57.8100
+1.049%
XAG 白銀現貨
119.1492
+1.4320
+1.216%
更新：29/01/2026 14:50
美元匯率-最大跌幅
KRW 美元/南韓圜
1,424.9400
-4.3300
-0.303%
SEK 美元/瑞典克朗
8.7915
-0.0209
-0.237%
THB 美元/泰銖
31.0310
-0.0690
-0.222%
更新：29/01/2026 14:50
最新
人氣
