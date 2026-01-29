29/01/2026 12:14

花旗夥黑石、Blue Owl及KKR提供另類資產類別，包括私募股權及私募基建項目

《經濟通通訊社29日專訊》花旗香港及花旗新加坡宣布與環球私募基金公司黑石(Blackstone)、Blue Owl及KKR建立策略合作夥伴關係，為尋求更優越財富方案及更多元化投資組合的高淨值客戶推出常青基金(evergreen funds)。



透過是次合作，Citigold Private Client客戶在亞洲及中東地區將可投資私募基金市場，包括股權、信貸、基建及房地產。這些另類資產類別過往一直僅限於機構投資者參與。



這些基金將以常青形式(evergreen format)運作，提供簡化的私募基金投資渠道，較傳統封閉式(close-ended)私募基金產品具備更高的期限靈活性及流動性，並設有最短持有期。基金已開始推出，並將於未來數月陸續上架。



花旗集團北亞及澳洲財富主管江碧彤表示，是次與黑石、Blue Owl及KKR的合作，正回應了此需求，為客戶提供以往僅讓機構投資者和私人銀行客戶參與的私募市場投資機會。這不僅是產品線的延伸，更重要是銳意為高淨值客戶提供全面財富管理方案承諾的重要一步。



KKR亞太區（日本除外）全球財富解決方案主管、董事總經理莊美艷(Jacqueline Zhuang)表示，花旗與KKR的策略合作夥伴關係，為亞洲及中東地區的理財顧問及客戶提供多元化的私募基金投資渠道，包括KKR的常青私募股權、基建及私人信貸策略。(bi)