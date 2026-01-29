27,889.44
+62.53
(+0.22%)
27,896
+79
(+0.28%)
高水7
9,517.30
+5.06
(+0.05%)
5,811.88
-88.28
(-1.50%)
2,649.31億
4,158.61
+7.37
(+0.178%)
4,753.26
+35.27
(+0.748%)
14,299.58
-43.31
(-0.302%)
2,691.37
+23.63
(+0.89%)
88,297.2400
-1,002.7600
(-1.123%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1082
資料由Binance提供
外匯黃金
