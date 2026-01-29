29/01/2026 12:25

▷ 滙豐、渣打香港、中銀香港維持最優惠利率5%、5.25%、5%

▷ 美國聯邦基金利率維持3.5至3.75厘不變

▷ 現行H按封頂息率為3.25厘 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社29日專訊》美國聯儲局公布，維持聯邦基金利率於3.5厘至3.75厘不變，符合市場預期。本港三大發鈔行維持最優惠利率(P)不變，滙豐銀行宣布維持最優惠利率於5%不變，渣打香港及中銀香港隨後亦宣布維持最優惠利率於5.25厘及5厘不變。*今年樓市料續「價量齊升」，按揭市場平穩向上*經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，雖然港美息口沒有回落，但目前新造按揭息率仍處於合理及可負擔的水平，加上樓價及交投均已回穩，市民置業信心亦有所提升，預計今年樓市將繼續「價量齊升」。此外，近期部分銀行對按揭業務取態已轉為積極，並開始積極爭取上半年的按揭業務，包括上調相關優惠及按揭回贈，以吸引優質客戶，預料今年按揭市場將隨樓市平穩向上。*上半年拆息料徘徊2至3厘，H按按息維持3.25厘*另一方面，今日一個月銀行同業拆息(HIBOR)報2.65厘，曹德明表示，雖然美聯儲上半年仍有至少一次減息機會，但現時本港銀行體系總結餘仍維持約538億港元，HIBOR回落空間相對有限，預計HIBOR上半年大致徘徊於2厘至3厘區間，H按業主短期內仍需以封頂息率3.25厘供樓。現時一般新造H按計劃為H+1.3%，除非有大量資金流入本港銀行體系，推使HIBOR跌穿1.95%以下，H按實際按息及每月供樓開支才可進一步下降。曹德明建議，有意置業人士如想即時節省更多利息，不妨考慮大型銀行推出的首三年或首五年2.73厘定息按揭計劃，該計劃的息率較一般新造P按及H按計劃的3.25厘低出52點子。(bi)