29/01/2026 15:40

恒生首季港股看法中性，料美國下半年起減息最多0.75厘

《經濟通通訊社29日專訊》恒生投資管理投資總監蘇浩程指出，今年預計美國聯儲局將由6月起減息兩至三次，每次0.25厘，關稅驅動的通脹壓力有望於明年下半年消退，為進一步放寬創造條件。雖減息料帶動美債收益率回落及債價上升；有利成長股表現，突顯高息股價值；利好黃金表現，但市場仍需關注美國關稅政策、地緣政治局勢及財政政策等因素對資產價格的影響。



他對港股首季持中性看法，中美貨幣與財政政策趨向寬鬆，為港股提供流動性，加上內地「十五五」規劃為科技板塊帶來長期動力。



行業方面看好原材料及資訊科技行業，當中金、鋁、銅等企業受惠於大宗商品價格上漲及強勁的工業需求；資訊科技行業則受惠於內地提升科技自主能力的政策；保險行業將受惠於投資收益和新業務價值的增長；工業行業看好與大型基建投資相關的企業。(rh)