29/01/2026 10:29

EX.IO在港上架鏈上黃金代幣XAUM，專業投資者可透過其OTC頻道買賣

《經濟通通訊社29日專訊》香港持牌虛擬資產交易平台EX.IO宣布，正式在港首發上架鏈上黃金代幣XAUM，專業投資者可透過其場外交易(OTC)頻道買賣該產品。



平台稱，XAUM錨定已通過倫敦金銀市場協會(LBMA)認證的精品實物黃金，持有者可在多條合資格主流區塊鏈上「7X24」無縫轉移與交易該款資產



平台稱，未來將持續以金融創新貢獻香港乃至全球代幣化業態，並持續甄選RWA產品並推動上架舉措，豐富產品矩陣，為投資者帶來更多升值潛力豐富且多樣的投資選擇。另亦將擴大與券商、銀行等傳統金融機構及擁有優質實體資產的企業的合作，進一步完善合規資產代幣化發行、分銷與流轉機制，提升代幣化方案在全球金融體系中的應用深度。(rh)