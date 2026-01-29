27,911.46
+84.55
(+0.30%)
27,883
+66
(+0.24%)
低水28
9,531.96
+19.72
(+0.21%)
5,848.80
-51.36
(-0.87%)
1,611.79億
4,147.15
-4.09
(-0.099%)
4,713.50
-4.49
(-0.095%)
14,344.96
+2.07
(+0.014%)
2,668.43
+0.69
(+0.03%)
88,037.9500
-1,262.0500
(-1.413%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1064
21
三月
亞洲國際博覽館｜ComplexCon 香港 2026 Complex Live! 演唱會 超強壓軸陣容率先震撼揭曉JENNIE 與 Yeat 領銜表演 3 月強勢襲港 亞洲國際博覽館｜ComplexCon 香港 2026 Complex Live! 演唱會 超強壓軸陣容率先震撼揭曉JENNIE 與 Yeat 領銜表演 3 月強勢襲港
大型盛事 文化藝術
亞洲國際博覽館｜ComplexCon 香港 2026 Complex Live! 演唱會 超強壓軸陣...
推介度：
21/03/2026 - 22/03/2026
07
十一月
西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展 西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展
展覽 文化藝術
西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展
推介度：
07/11/2025 - 05/07/2026
免費
新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
11/12/2025 18:45
5.250%
工銀亞洲, 渣打香港, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
11/12/2025 18:45
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
貴金屬
XAU 黃金現貨
5,523.0100
+11.4300
+0.207%
XAG 白銀現貨
117.2867
-0.4305
-0.366%
更新：29/01/2026 11:30
即將公佈經濟數據
日本-消費者信心指數
即將公佈
29/01/2026 13:00
前值
37.20
市場預測
37.10
歐元區-貨幣供應M3(年率)
即將公佈
29/01/2026 17:00
前值
3.00%
市場預測
3.00%
最新
人氣
