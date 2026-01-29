29/01/2026 12:00

【美國議息】安本料鮑威爾剩餘任期內維持利率不變，新任聯儲局主席政策路徑將更寬鬆

《經濟通通訊社29日專訊》安本投資多元資產客戶專屬方案全球副主管Ray Sharma-Ong稱，預期美國聯儲局將在鮑威爾剩餘的主席任期內，維持利率不變，另預期新任美聯儲主席上任後，其政策路徑將比目前預測更為寬鬆。



至於美國財政部長貝森特(Scott Bessent)重申美國政府對強勢美元政策的承諾，並明確淡化了干預外匯市場以支撐日圓的可能性，他預計這將穩定美元，並消除先前傾向於美元貶值的投機性行為。



利率方面，因為市場預期一位立場鴿派的美聯儲主席即將上任，因此認為美債利率曲線有趨陡的空間，而全球利率的動態將支撐其遠端利率。上述因素都顯示資產之間的相關性可能下降，從而導致整體股票上漲空間降低。在此環境下，我們預期市場將重新關注基本面，青睞盈利前景清晰的行業，其中人工智能和科技生態系統持續維持結構性優勢，支持人工智能相關資本支出增長的零件供應商-尤其是在基礎設施、半導體和設備領域-應會繼續策略性受惠。



他續稱，亞洲地區，偏好受惠上述結構性趨勢的市場，包括台灣半導體製造與先進封裝；韓國高頻寬記憶體(HBM)和記憶體領域的領先地位；新加坡區域數據中心擴張；日本精密機械和半導體設備。(rh)