29/01/2026 10:35

【美國議息】嘉信理財:政治影響增加，聯儲局議息按兵不動

《經濟通通訊社29日專訊》嘉信理財香港高級副總裁及理財顧問林長傑表示，儘管面臨日益增加的政治壓力要求減息，聯儲局仍決定將利率維持在3.5至3.75%的區間不變，反映其決策仍以數據為本。隨著去年12月通脹率放緩至2.7%，並逐漸接近聯儲局2%的目標，物價壓力明顯正在緩和。然而，由於主要經濟指標所顯示的韌性，目前情況尚未變得過度趨緊。失業率企穩於4.4%，反映勞動市場需求降溫的同時，供應也在放緩。



他指出，這種平衡讓聯儲局有足夠信心去維持目前的政策立場。除非通脹或勞動市場出現實質轉變，否則聯儲局很可能於至少2026年5月前，都將繼續這種以數據為依歸的政策方針。



他提及，然而，目前美國貨幣政策正處於非比尋常的時期。貨幣政策獨立性與財政部門之間的公開爭拗加劇，已令聯儲局的機構信譽受到更多關注。這種獨立性仍是全球對美元、美國國債以至更闊的美國資本市場能夠維持信心的基石。



他表示，投資者的焦點正從通脹數據與就業報告，轉向央行本身的未來方向，尤其是聯儲局主席鮑威爾的任期將於2026年5月15日便屆滿。就未來數月的市場信心而言，聯儲局的獨立性能否維持，其重要性可能不下於利率路徑。(bn)