29/01/2026 11:48

【美國議息】摩根資管許長泰:料聯儲局至少在今年上半年維持利率不變

《經濟通通訊社29日專訊》美國聯儲局公布，維持聯邦基金利率目標區間於3.5至3.75厘不變，符合市場預期。



摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰表示，聯儲局主席鮑威爾在記者會上重申對聯儲局獨立性的信心，並重申下一步最有可能的行動是減息，同時暗示在關稅相關的通脹影響是否為暫時性問題更加明確之前，減息的可能性不大。他也指出，在寬鬆的金融環境和預期中的財政刺激措施下，經濟成長前景正在改善，因此該行預期，聯儲局至少在今年上半年維持利率不變。



許長泰提及，鑑於市場先前已預期聯儲局將在本次會議上維持利率不變，並放棄鴿派立場，預期亞洲市場的反應將較為平淡，相反美資科技公司的最新財報可能更具影響力，因為它們的前景可能會推動東北亞地區對半導體的需求，同時美元持續貶值也應有助於推動資本流入亞太地區，以支撐該地區的股票和固定收益市場。(bn)