29/01/2026 14:47

▷ 聯儲局維持利率3.5%-3.75%不變

▷ 鮑威爾回應政府批評，立場強硬

▷ 司法部傳票及最高法院案件影響聯儲局獨立性

《經濟通通訊社29日專訊》富達表示，美國聯儲局如市場預期，維持聯邦基金利率目標區間於3.5%至3.75%不變。政策聲明延續原先前瞻指引，重申未來寬鬆政策的「幅度與時點」將取決於經濟數據表現。儘管本次會議出現兩名偏鴿派委員反對票，但聲明中對於經濟增長與勞動市場轉趨穩健，整體顯示此次按兵不動屬於中性立場。富達國際高級全球宏觀策略師Max Stainton表示，預期在鮑威爾主席任期內，聯儲局將不再減息，因委員會認為通脹與勞動市場的風險大致均衡。反而更值得關注的是，市場關注焦點逐漸轉向影響聯儲局獨立性的政治與法律事件，包括美國司法部對聯儲局的傳票，以及最高法院審理中的Lisa Cook案。鮑威爾亦公開回應政府對其相關行動的批評，顯示其對政治壓力採取較為強硬的立場，也使聯儲局是否加速政治化成為重要觀察重點。隨著鮑威爾任期結束、5月新任聯儲局主席上任，貨幣政策將重啟寬鬆政策，預估今年下半年將減息3次，幅度高於目前市場對下半年的預期。該行認為不論下一任聯儲局主席人選為何，偏寬鬆且容忍較高通脹風險的政策立場，發生機率都相當高。真正的差異將在於聯儲局是否、以及在多大程度上，再度將資產負債表作為積極的政策工具，這也將成為影響中長期金融市場的重要關鍵。隨聯儲局表示，未來經濟顯著改善，同時全球主要地區經濟持續增長，金融環境維持寬鬆，企業盈利動能展現韌性。雖然部分地區通脹仍高於目標，但不至於影響寬鬆周期。在此背景下，該行維持看好股票，並轉向看好政府債券，因經濟增長疑慮逐漸超越通脹風險，同時在各類資產中保持精選策略。(bn)