27,968.09
+141.18
(+0.51%)
27,979
-76
(-0.27%)
高水11
9,552.58
+40.34
(+0.42%)
5,841.10
-59.06
(-1.00%)
3,319.94億
4,157.98
+6.74
(+0.162%)
4,753.87
+35.88
(+0.760%)
14,300.08
-42.81
(-0.298%)
2,692.18
+24.44
(+0.92%)
88,008.0900
-1,291.9100
(-1.447%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1003
新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞評論
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處