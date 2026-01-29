29/01/2026 15:14

▷ 會後聲明調整就業評估，稱職位增長低迷、失業率企穩

▷ 鮑威爾指現行利率合理，無意急於減息，拒評政治議題 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社29日專訊》DWS首席美國經濟學家Christian Scherrmann就1月FOMC會議發表的評論表示，聯儲局在今年首次議息會議上，一如市場預期維持基準利率區間於3.5至3.75厘不變。不過，是次決定並非一致通過：Stephen Miran及Christopher Waller投下反對票，主張應減息25個基點。會後聲明對就業市場的評估略趨正面，刪除了此前有關就業下行風險的措辭，改為指出「職位增長維持低迷」，但失業率「呈現一定企穩跡象」。至於通脹部分，聲明維持「通脹仍然略為偏高」的說法不變。此外，局方對經濟動力的看法較此前更為樂觀，表示現有數據顯示經濟活動「正以穩健步伐擴張」。Christian Scherrmann表示，聯儲局主席鮑威爾在記者會上表示，現行利率水平處於合理範圍，有助推進當局的雙重目標，並強調目前無意急於減息。他指出，過往的減息行動已有效支撐勞動市場，而服務業通脹亦持續回落。儘管商品通脹仍受關稅因素影響，但局方傾向視之為暫時性現象。當被問及現行貨幣政策的緊縮程度時，鮑威爾重申當前利率處於中性利率估算區間的「上端」，並補充指部分觀點認為利率已達中性水平。對於涉及政治壓力、個人去留以及美元走勢等提問，鮑威爾一概拒絕評論，多次回應「無可奉告」。Christian Scherrmann指出，整體而言，聯儲局官員對暫緩減息的立場大致達成共識。儘管招聘活動依然疲弱，但失業率仍處於相對低位，接近充分就業水平。通脹走勢料仍受關稅主導，而基本情景維持不變，預測通脹將於未來數月逐步回落至目標水平。一如既往，數據主導仍是聯儲局的行事準則，惟這亦是潛在風險所在。現有數據或仍受早前政府停擺影響，而類似干擾短期內重演的風險甚高。當前物價壓力看來僅屬暫時性質，且並非勞動市場緊絀所造成；在此環境下，無論過去還是現在，保持耐性都是最佳策略。局方至少須待關稅帶來的物價壓力明確消退後，方會調整政策步伐；按鮑威爾的說法，這可能要到2026年年中才會發生。(bn)