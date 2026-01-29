29/01/2026 15:14
【美國議息】DWS：美聯儲官員對暫緩減息立場大致達成共識
摘要
免責聲明
本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。
▷ 美聯儲1月FOMC會議維持利率3.5-3.75%不變，兩票反對減息
▷ 會後聲明調整就業評估，稱職位增長低迷、失業率企穩
▷ 鮑威爾指現行利率合理，無意急於減息，拒評政治議題
Christian Scherrmann表示，聯儲局主席鮑威爾在記者會上表示，現行利率水平處於合理範圍，有助推進當局的雙重目標，並強調目前無意急於減息。他指出，過往的減息行動已有效支撐勞動市場，而服務業通脹亦持續回落。儘管商品通脹仍受關稅因素影響，但局方傾向視之為暫時性現象。當被問及現行貨幣政策的緊縮程度時，鮑威爾重申當前利率處於中性利率估算區間的「上端」，並補充指部分觀點認為利率已達中性水平。對於涉及政治壓力、個人去留以及美元走勢等提問，鮑威爾一概拒絕評論，多次回應「無可奉告」。
Christian Scherrmann指出，整體而言，聯儲局官員對暫緩減息的立場大致達成共識。儘管招聘活動依然疲弱，但失業率仍處於相對低位，接近充分就業水平。通脹走勢料仍受關稅主導，而基本情景維持不變，預測通脹將於未來數月逐步回落至目標水平。一如既往，數據主導仍是聯儲局的行事準則，惟這亦是潛在風險所在。現有數據或仍受早前政府停擺影響，而類似干擾短期內重演的風險甚高。當前物價壓力看來僅屬暫時性質，且並非勞動市場緊絀所造成；在此環境下，無論過去還是現在，保持耐性都是最佳策略。局方至少須待關稅帶來的物價壓力明確消退後，方會調整政策步伐；按鮑威爾的說法，這可能要到2026年年中才會發生。(bn)