29/01/2026 15:43

摩通私銀：美元走弱最終屬暫時性，建議將三成投資組合配置非美元市場

《經濟通通訊社29日專訊》摩根大通私人銀行亞洲宏觀策略主管唐雨旋表示，近期美元走弱，並非源於增長或貨幣政策預期的轉變。事實上，自年初以來，利差走勢反而偏向美元有利。目前所見情況，與去年4月相似，主要是資金流向及市場情緒推動美元拋售。該行認為此情況最終屬暫時性，正如去年一樣。隨著美國經濟今年逐步回暖，美元有望重新企穩。



唐雨旋指出，當經濟增長及利率重新成為主導因素時，該行傾向在歐元兌美元升至1.18至1.2以上時進行淡倉操作。不過，澳元及新興市場貨幣等對增長更敏感的幣種，仍可能延續相對美元的強勢。



唐雨旋亦指，近期走勢亦進一步支持持有黃金，以及在投資組合中合理配置非美元資產。新興市場資產不論在當前環境，或在美元流向因素消退、回到全球經濟增長加速格局時，均具吸引力。該行的美元多元化策略框架建議，將投資組合約三成配置於具備良好流動性及深度的非美元市場。(jl)