29/01/2026 11:37
《港元利率》港元拆息普遍向下，一個月拆息連跌五日報2.65厘
《經濟通通訊社29日專訊》港元拆息普遍向下，而與樓按相關的一個月拆息連跌五日報2.65厘，跌1.321基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.82298厘，跌1.619基點。
隔夜息報1.89857厘，升7.536基點；一周拆息跌6.297基點，報2.34774厘，兩周則跌2.845基點，報2.41857厘。長息方面，六個月拆息跌1.887基點，報2.89577厘，一年期則跌0.809基點，報2.99685厘。
港元匯價今日在7.8029-7.8004之間上落，最新報7.8026。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報1.89857厘，升7.536基點；一周拆息跌6.297基點，報2.34774厘，兩周則跌2.845基點，報2.41857厘。長息方面，六個月拆息跌1.887基點，報2.89577厘，一年期則跌0.809基點，報2.99685厘。
港元匯價今日在7.8029-7.8004之間上落，最新報7.8026。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|1.89857
|+7.536
|一周
|2.34774
|-6.297
|兩周
|2.41857
|-2.845
|一個月
|2.65
|-1.321
|兩個月
|2.78185
|-2.261
|三個月
|2.82298
|-1.619
|六個月
|2.89577
|-1.887
|一年
|2.99685
|-0.809
資料來源：香港銀行公會