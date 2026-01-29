29/01/2026 17:37

《經濟通通訊社29日專訊》恒生銀行首席經濟師劉健恆表示，美國聯儲局一如市場預期，將目標利率維持在3.5%至3.75%區間。會議的投票結果以10比2通過，反映委員之間仍存在鴿派聲音。不過，會後聲明對經濟前景的評估相對正面，指出經濟活動持續以穩健步伐擴張，失業率亦呈現穩定跡象，並刪除了早前有關就業下行風險上升的措辭。聯儲局主席鮑威爾在記者會上表示，當前利率水平已進入「合理區間」，市場普遍解讀為決策者有意在未來數月保持觀望態度。該行認為，在新任主席上任前，聯儲局將很大機會按兵不動，待更多數據出爐後再判斷重啟減息的最佳時機。恒生銀行財富管理首席投資總監梁君馡表示，聯儲局於議息會維持利率不變，鮑威爾稱失業率有企穩跡象，並預計未來一年經濟將明顯改善。事實上，市場近日已普遍預料聯儲局主席於5月換屆之前，將繼續對利率按兵不動。市場反聚焦鮑威爾對美國政治不應干預聯儲局貨幣政策的最新言論，該言論加深市場對聯儲局未來獨立性的擔憂，投資市場資金繼續追捧黃金，刺激金價升穿5500美元。*預計金價交易區間為4600-5600美元*梁君馡提及，該行最近預計金價交易區間為4600-5600美元，若價格站穩5600美元，下一階段將上望6000美元大關。由於特朗普將在未來降低房貸利率和長期利率，這將加強資金對美元走弱的預期，利好金價及主要外幣表現。梁君馡指出，股市方面，聯儲局對經濟向好的判斷，將支持環球股市表現。該行今年仍偏好亞洲，近期投資者除了繼續圍繞人工智能(AI)主題關注亞洲科技板塊外，高息股及資源股的表現也大幅上揚。香港股市近期受惠傳統板塊帶動，1月以來大漲逾8%，突破去年第四季面對27000點的阻力。短期內需關注內地政府反內捲和反平台壟斷的執行成果，相信中資科技股的利潤率回升能力將成為未來主導港股市場繼續跑贏的一大重要因素。(bn)